Politiet mener det er Janne Jemtland som er funnet

Politiet mener det er mye som tyder på at den døde personen som ble funnet i søk i Glomma i går er Janne Jemtland.

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden sier at det nå gjennomføres undersøkelser for å få dette bekreftet, men at det endelige svaret ikke vil komme før etter obduksjonen av den døde personen i morgen eller tirsdag.

Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum, spesielt om bevegelser rundt Eid bru i Våler