Politiet om hjemmefest: – Huset er fullstendig rasert

Natt til onsdag ved klokken 01 rykket politiet ut til en bolig i Nes. På stedet var det hjemmefest 80 ungdommer både over og under 18 år. Nå har lensmannskontoret i Nes tatt over saken og startet etterforskning i følge rb.no.





80 ungdommer deltok på festen. Da politiet rykket ut, fant de blant annet knuste ruter, møbler og en TV som var slengt ut fra huset.

«Nes: Hjemme alene-fest med rundt 80 ungdommer kom ut av kontroll. Politipatruljen beskriver huset som fullstendig rasert. Vi oppretter sak.» skriver politiet på Twitter

– Vi skal gjør det vi kan for å finne ut hva som har skjedd. Lensmannskontoret har satt en etterforsker på saken. Vi vil forsøke å få oversikt over skadeverket. Enn så lenge vet vi ikke hvor mye det er ødelagt for, sier lensmann Bernt Ingar Jahren til rb.no

Vet ikke hvem som arrangerte Politiet på Romerike vet ikke hvem som arrangerte festen som raserte et familiehjem i Nes på Romerike i går kveld. Huseieren var ikke til stede, og ifølge politiet er det ingenting som tyder på at noen som bor på adressen var med på festen, skriver rb.no.