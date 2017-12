Politiet skal ha visst om forgiftningsplaner

Politiet på Lillehammer beklager nå at de ikke grep direkte inn da de fikk informasjon om at en skoleelev gikk med planer om å forgifte en annen elev.

En 23 år gammel mann ble denne uken dømt til fem måneders fengsel for å ha forgiftet en medelev. Ifølge dommen kunne eleven i verste fall ha mistet livet.



Skoleledelsen kontaktet politiet noen dager før forgiftningen fordi de hadde mistanke om at dette kunne skje.



Politiet hadde planer om å ta en prat med eleven, men sier nå at det var en feilvurdering å ikke gripe inn med en gang, skriver VG.