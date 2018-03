Politimannen som byttet plass med et gissel under terrorangrepet sør i Frankrike i går er død.

Betjenten ble skutt av terroristen da antiterrorpoliti stormet kjøpesenteret hvor han tidligere hadde skutt og tatt flere gisler.



I Frankrike blir nå politimannen hyllet for sin heltemodige innsats, og for å ha latt telefonen stå på slik at spesialstyrker hørte hva gisseltakeren sa og gjorde.