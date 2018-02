Politimann dømt for snoking

En politimann i 30-årene er i Oslo tingrett dømt til 15 dagers betinget fengsel for brudd på taushetsplikten, og for grovt brudd på sin tjenesteplikt.

I dommen kommer det frem at han blant annet søkte opp informasjon om menn som var involvert i sedelighetssaker.



Han foretok til sammen 69 søk, uten at han hadde tjenestemessige behov for det.



Politimannen har tilstått, men forklarte i retten at han var overivrig i tjenesten.