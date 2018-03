Politimann trakk våpen mot barn

Politiet i Finnmark anmeldes for overdreven voldsbruk etter at en politimann trakk våpen mot mindreårige.

Det var under en politiaksjon i Alta søndag at hendelsen skjedde.



Lensmannen erkjenner overfor iFinnmark at politibetjenten trakk våpenet ut av hylsteret, men sier det ble ikke siktet mot noen og at våpenet ble lagt raskt tilbake.



Organisasjonen Barnas Trygghet reagerer likevel på maktbruken, og det er de som nå anmelder politiet.