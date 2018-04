Politimannen Espen har en innstendig bønn til norske foreldre

ADVARER: Politibetjent Espen Thunestvedt er bekymret for at ungdommer aldri får koblet av når de er opptatt med mobilen nærmest hele døgnet. Foto: Politiet i Follo

Politibetjent Espen Thunestvedt advarer mot at nordmenns voldsomme mobilbruk kan få alvorlige konsekvenser for den oppvoksende generasjon.

I et Facebook-innlegg som i skrivende stund er likt og delt mer enn 10.000 ganger, forteller han om hvordan barn og unge preges kraftig av at de aldri kobler av.

«Det har i det siste vært mye fokus på ungdommers nettbruk. Forskning om depresjon, angst og ensomhet blant tenåringer som har økt kraftig de siste fem til ti årene og funn peker på at dette sammenfaller med innføringen av smart telefonen. Dette stemmer med mine egne observasjoner.

Mange av ungdommen jeg er i kontakt med sier at de sliter med å sove når de skal legge seg. Det kommer ofte frem at de har med seg mobil telefonen i sengen, og at de blir liggende å surfe på nettet når hodet mest av alt trenger fred og ro for å få en god natts søvn», skriver Thunestvedt, som til daglig jobber på forebyggende avsnitt på Follo politistasjon.

Saken fortsetter under innlegget

Mobilen i skuffen

Han trekker fram en historie om en bekymringssamtale han hadde med en gutt som hadde begynt å prøve rusmidler. Faren, som også var med på samtalen, skal til stadighet ha sjekket mobilen under samtalen.

Thunestvedt valgte å la være å påpeke dette, men snakket i stedet om hvordan han selv pleier å legge mobiltelefonen i en skuff når han kommer hjem.

«Tre-fire måneder seinere ringte telefonen min. En oppstemt blid stemme var å høre i den andre enden. " Hei Espen, jeg må bare fortelle deg noe. Etter at jeg var hos deg innførte jeg de samme rutinene hjemme, og det har vært helt fantastisk. Gutten har helt sluttet med rus, og han har gått opp flere karakterer på skoleprøvene sine. Vi har begynt å trene sammen, og hele familien har det rett og slett bedre".»

Espen Thunestvedt mener den voldsomme mobilbruken kan være en medvirkende årsak til at unge prøver narkotika.





– Dette er naturligvis min opplevelse. Det er dette jeg sitter igjen med etter å ha pratet med ungdommer gjennom mange år, nemlig at økt mobilbruk fører til økt stressnivå, som igjen kan føre til at ungdommene eksperimenterer med narkotika og alkohol for å kunne koble av, sier politibetjenten til Nettavisen.





Til slutt i innlegget kommer han med en bønn til de voksne.





Det var som en modig ungdom nylig fortalte til meg foran hele klassen sin: "Jeg kunne ønske pappa brukte mindre tid på mobilen, og mer tid på meg "





Han understreker i innlegget at han ikke vil gi hele æren for guttens fremgang til fraværet av mobiltelefonen, men at han er overbevist om at det var en medvirkende årsak.