USAs utenriksminister Mike Pompeo er sikker på at det nå blir et møte mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

På en pressekonferanse i kveld opplyste Pompeo at diplomater fra Nord-Korea også skal levere et brev fra landslederen til Trump i morgen.



Etter at Trump først avlyste møtet sa amerikanerne denne uka at møtet likevel vil finne sted i Singapore den 12. juni.