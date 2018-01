Posten-ansatt stjal bankkort og koder i nesten to år

Onsdag 3. januar starter rettsaken mot mannen i 40-årene som stjal bankkort og koder fra intetanende bankkunder. I perioden november 2015 til og med januar 2017 svindlet den tiltalte seg til store beløp gjennom å stjele både bankkortene og koder som ble sendt i posten til 21 forskjellige haldensere, skriver Halden Arbeiderblad.





Som kjent sender banker aldri ut bankkort og koder ut i samme brev eller på samme dag. Men den informasjon hadde svindleren kontroll på, noe som gjorde det enkelt å få tak i informasjonen.

Fikk med seg over hundre tusen

Mannen skal i løpet av de nesten to årene svindelen pågikk ha fått med seg 152700 kroner fra forskjellige minibanker. Forsvarer Robert Antonsen ønsker ikke å gå inn på hvorfor hans klient stjal pengene, men politiadvokat Nils Vegard sier til Ha-halden.no at det skal ha dreid seg om et pengebehov.

– Han får forklare seg om årsaken åpent i retten imorgen, sier Antonsen.





Det er kun avsatt en dag til rettsaken fordi mannen har innrømmet å stå bak svindelen.

Publikumtips førte til pågripelse

Under Tv-programmet Åsted Norge i Mars 2017 ble det delt et overvåkningsbilde av mannen fra en minibank der han brukte et av de stjålne kortene. Politiet hadde til da ingen misstenkte i saken.





– Vi antar at det er noen som har kjørt rundt og sjekket hundrevis av postkasser. Vi har ikke noen grunnlag for å tro at bank- eller postansatte er involvert i dette, men har selvfølgelig det i bakhodet, sa Vidar Andersen ved etterforskningsavdelingen i Halden-politiet til HA-Halden i mars i fjor.





Kun dager etter programmet gikk på TV hadde politiet fått tips fra publikum som førte til en pågripelse av mannen. Han var også i besittelse av ett gram hasj.