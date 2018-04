Om to år kan du bli nødt til å vente lenger på å få posten levert.



For Posten Norge støtter nemlig regjeringens forslag om å droppe daglig levering fra 2020.



I stedet vil Posten gå over til å levere annenhver dag, det kommer frem i høringssvaret de har sendt til Samferdselsdepartementet.



Årsaken er at de må redusere kostnader i fremtiden.