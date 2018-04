Det mener prest Per Anders Nordengen.



Han sier det nå er så få i Norge som vet hvorfor vi feirer påske og pinse at vi heller bør kalle kirkelige helligdager for noe annet.



Fridagene vil han ikke ta vekk, men myndighetene bør ikke gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til, sier Nordengen til Vårt Land.



Så kall det heller vårfridager eller noe annet, er hans forslag.