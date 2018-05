Private barnehager blir stadig rikere

Det viser to nye rapporter som er overlevert til kunnskapsminister Jan Tore Sanner.



Ifølge rapportene er det de store barnehagekjedene som går med størst overskudd, samtidig som de bemannes lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager.



Dette holder ikke lenger, sier Sanner til Aftenposten, som varsler at regjeringen nå vil endre regelverket for å hindre at eierne kan ta ut gigantiske fortjenester.