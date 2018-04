Det sier Fafo-forsker Sissel Trygstad til Aftenposten.



Hun har jobbet mye med varsling og sier at for mange varslere går det bra videre i karrieren, men for de som varsler om sjefen er risikoen mye større.



Et varslerutvalg mener nå det bør opprettes et eget varslerombud som kan hjelpe varslere som trenger det.