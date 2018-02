Det mener Eni Norges sjef Philip Hemmens.



2017 var preget av mange avbrudd i oljeproduksjonen på grunn av en rekke feil og mangler. Petroleumstilsynet stanset produksjonen på plattformen i over to måneder.



Hemmens sier til Dagens Næringsliv at han tror de har løst problemene nå.