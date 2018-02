Riksveg 13 over Vikafjellet er helt stengt, og åpnes ikke igjen før tidligst klokken 10 i morgen.



Det er også stengt på flere mindre veier, mens det er kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet.



Uværet gjør også at snøskredfaren øker. Flere steder i Hordaland og Sogn og Fjordane er faren nå på nest høyeste nivå.