Det gjøres nå et nytt forsøk på å danne regjering i Italia.

De to populistiske partiene Femstjernersbevegelsen og Ligaen har startet nye samtaler som kan løse den politiske krisen i landet.



Italias president nektet søndag å godta regjeringsplattformen til partiene på grunn av uenigheter om ministerpostene.



Det er nå gått to måneder siden valget, uten at Italia har en ny regjering.