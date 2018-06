PST etterforsker norsk IS-kvinne

Politiets sikkerhetstjeneste, PST, bekrefter nå at de etterforsker 26 år gamle Aisha Shezadi for å ha deltatt i terrorgruppen IS.

Det opplyser sikkerhetstjenesten til Aftenposten.



Bærumskvinnen reiste til Syria i august i 2014, og i forrige uke ble det kjent at hun har sendt et brev til Utenriksdepartementet der hun ber om hjelp til å komme tilbake til Norge.



Hun innrømmer at hun ønsket å bli med i terrorgruppen, men avviser at hun har gjort noe straffbart.