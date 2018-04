PST får kritikk av EOS-utvalget

Politiets sikkerhetstjeneste får nå kritikk for å ha brukt skjulte tvangsmidler lenger enn de hadde lov til to ganger.

Det kommer fram i årsmeldingen til Stortingets EOS-utvalg som kontrollerer etterretningstjenestene.



PST benyttet skjult kameraovervåking i nesten en måned lenger enn retten hadde gitt tillatelse for.



Ved et annet tilfelle avlyttet PST 12 telefonsamtaler to dager etterat det ikke lenger var grunnlag for å drive slik kommunikasjonskontroll.