Puigdemont: – Den spanske staten er blitt beseiret

Tidligere president i Catalonia, Carles Puigdemont, omtaler valgresultatet i regionen som et sIag i trynet for Spanias statsminister Mariano Rajoy.

De tre katalanske partiene som ønsker løsrivelse fra Spania sikret seg flertall i regionvalget i Catalonia.



I en tale til støttespillere i Brussel sier Puigdemont at Europa bør merke seg at Rajoys løsning ikke fungerer og at Catalonia må velge sin egen fremtid.