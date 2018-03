Russlands president Vladimir Putin sa i et TV-intervju i går at han ikke kunne brydd seg mindre om noen av hans landsmenn har vært innblandet i valget i USA.

Han avviste også kontant at Kreml skulle ha hatt noe å gjøre med den amerikanske valgkampen, melder NTB.



Forrige måned ble det klart at 13 russere og tre selskaper er tiltalt for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA.