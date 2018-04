Russlands president Vladimir Putin sier terrorgruppen IS i Syria er nedkjempet fullstendig ødelagt.

Putin er nå i Tyrkia, der han blant skal diskutere Syria med presidentene til Tyrkia og Iran.



De tre skal snakke om gjenoppbygging og arbeidet med en ny grunnlov for Syria.



Ifølge Trump-administrasjonen har IS fortsatt over 2000 soldater langs grensen mot Irak.