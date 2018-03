Russlands president Valdimir Putin nekter for at Russland står bak nervegiftangrepet på en tidligere spion i England.

Han sa i en tale etter valgseieren i kveld at det er tullete å tro at noen i Russland ville gjennomført dette rett før presidentvalget og fotball-VM.



Putin sa også at de vil samarbeide med Storbritannia om etterforskningen.