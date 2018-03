Putin vil ikke endre grunnloven

Russlands president Vladimir Putin, som etter alt å dømme blir gjenvalgt for seks nye år, har ingen planer om å bli sittende ut over neste periode.

Han forsikrer at en grunnlovsendring som kan åpne for at presidenter blir sittende på livstid, slik Kina har vedtatt, ikke er på trappene i Russland.



Den russiske grunnloven slår fast at presidenter bare kan sitte i to sammenhengende perioder. Putin var president fra 2000 til 2009, men tok da en pause og var statsminister fram til 2012. Da ble han på nytt valgt til president.