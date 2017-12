Han sier landet må være en verdensleder når det kommer til forsvar.



I et møte med Russlands øverste militære ledere i dag, kritiserte også Putin det han kalte USAs og NATOs økende tilstedeværelse i Europa. Og han sa at Moskva bør bygge en kraftig, moderne hær for å beskytte sin suverenitet og sikre landets interesser, melder NTB.