Det melder New York Times.



FBI skal ha tatt beslag i materiale relatert til flere temaer, deriblant utbetalingen til pornoskuespilleren Stormy Daniels.



Daniels skal ha fått rundt én million kroner for ikke å snakke om et angivelig forhold til Trump.



Hun hevder hun ble truet på livet da hun forsøkte å selge historien.