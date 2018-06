Rammer små bedrifter kraftig

Norske småbedrifter har betalt over 1 milliard.

I januar i fjor startet Skatteetaten med å ilegge dagbøter til bedrifter som ikke leverte korrekte opplysninger til riktig tid.

I 2017 måtte småbedrifter betale over 1 milliard kroner i bøter fordi de ikke leverte inn opplysninger til staten i tide.

40.000 kroner

Det nye regimet skiller ikke mellom store selskaper og små bedrifter, noe som har ført til store problemer for små bedrifter.

IT-gründer Gunnar Bergersen måtte betale 40.000 kroner fordi han glemte å sende inn en av tre oppgaver.

- Størrelsen på boten sto ikke i samsvar med det jeg følte jeg hadde gjort. For meg var det en forglemmelse som lett kunne vært rettet opp ved for eksempel å informere meg på sms, sier Bergersen. Han mener mange kunne spart mye tid og engstelse ved å gjøre dette på en enklere måte.

DYRT: IT-gründer Gunnar Bergersen måtte betale 40.000 kroner fordi han glemte å levere en av tre oppgaver.



11 måneder behandlings tid

Oppgaven Bergersen glemte å levere skulle bare sendes inn uten noen endringer. Han klagde og purret, først etter nesten et år fikk han medhold og pengene tilbake.

- Straff gjerne de som ikke har lyst til å levere og som har et økonomisk insentiv til ikke å levere, men vi er tross alt ganske mange som ønsker å gjøre det vi må gjøre, sier han.

Ifølge tall fra Bedriftsforbundet 90 % av norsk næringliv under 9 ansatte, og 2 av 3 nye arbeidsplasser skapes der.

- Bøtene er altfor høye, helt urimelig og de rammer helt skjevt. Det innebærer at en liten elektroforretning får de samme bøtene som Telenor, sier leder Olaf Thommessen.





Frykter konsekvensene

En liten bedrift risikerer for eksempel flere titall tusen kroner i bot for ikke å ha levert inn aksjonæroppgaven, selv om det er sjelden eller aldri endringer i småbedrifters aksjonærer. Bedriftsforbundet frykter konsekvensene av regime.

- Om bedriftene ikke brekker ryggen på grunn av bøtene med en gang, så vil det definitivt sette dem tilbake i forhold til hva de egentlig skal gjøre, sier han.

Ber næringsministeren om hjelp

De har nå startet en aksjon for å få endret på dette, og i dag skal de ha møte med næringsministeren.

- Torbjørn Røe Isaksen må bidra til at Finsansdepartementet endrer på denne regelen, slik at det blir differensiering for små og store bedrifter, sier Thommessen.