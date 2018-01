Rapporterer sak mot samfunnstopp

Barnevernet har nå rapportert om en sak mot samfunnstoppen fra Troms, som er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å oppnå seksuell omgang.

Mannen skal allerede på slutten av 90-tallet ha invitert unge gutter fra en institusjon, til hotellrommet sitt under et opphold i Alta, skriver NRK.



En mannlig ansatt har fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom samfunnstoppen og beboere på institusjonen.



Samfunnstoppen nekter for dette.