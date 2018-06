Raser mot forslag til hviletid

Det mener Transportarbeiderforbundet.



Et av forslagene i EUs nye mobilitetspakke, som kan bli norsk lov gjennom EØS-avtalen, er at yrkessjårfører skal kjøre mer med mindre hvile.



Lars Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet, sier til Klassekampen at dette vil føre til full krise. Han tror ikke de forstår konsekvensene av sine egne forslag, hverken når det kommer til sikkerhet eller arbeidsvilkår.