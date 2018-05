Raser over forslag om solariumsforbud

For å få ned økende krefttall foreslår Norsk hudlegeforening en totalnekt, og får støtte av en australsk kreftforsker, som sier liv er spart etter at det ble forbudt i deres land.



Men formann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen, sier til TV2 at dette ikke stemmer, og viser til en rapport som viser at solarium er sunt i riktige mengder.