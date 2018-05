Raser over illeluktende biomasse i Halden

Det er Norske Skog som bruke en type biomasse til gjødsling, bestående av grantrær, leire og vann som får flere til å nesten dåne.



Lukten er så ille at en nabo sier til NRK at hun er bekymret for at barna kan bli syk.



Norske Skog sier at lukten vil forsvinne etter hvert som massen synker ned i jorden.