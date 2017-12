Riksvei 15 over Strynefjellet åpnes ikke for trafikk igjen før tidligst tredje juledag.

Det opplyser Vegtrafikksentralen øst på Twitter.



Fjellovergangen ble i dag stengt da det gikk et snøras på formiddagen - og det er stor fare for at det vil gå flere.



Først onsdag klokken 9 vil det bli det tatt en ny vurdering.