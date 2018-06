Det mener BI-professor Petter Gottschalk.



Lunder krever mellom 440 og 500 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap mens han var siktet for grov korrupsjon, og for fremtidige tap.



Gottschalk sier til Klassekampen at han håper det ikke blir innfridd, og mener Lunder med dette signaliserer at han ikke burde vært etterforsket.