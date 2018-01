Reagerer på at bildrapssiktet ikke fengsles

En familiefar omkom og to ble hardt skadet da den 21-årige bilisten krysset over i motsatt kjørefelt på E18 og kolliderte med en møtende bil.



Bistandsadvokaten for familien sier til VG at de reagerer på at retten ikke vil fengsle siktede. Kjennelsen til tingretten er anket til lagmannsretten.