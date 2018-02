Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne for Sp, reagerer på at lukrative etterlønninger i det offentlige ikke strider med loven.

Nylig ble det kjent at den avgåtte direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, får mellom 1,5 og 2 millioner årlig fram til han blir pensjonist.



I et svar til toppe skriver helseminister Bent Høie at avtalen ikke strider loven.