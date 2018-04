Reagerer på at undersøkelse ikke spør om seksuell trakassering

Innovasjon Norge reagerer på at statens medarbeiderundersøkelse ikke spør om seksuell trakassering.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand sier til Dagens Næringsliv at de nå planlegger å spørre om dette selv, da undersøkelsen fra staten ikke gjør det.



Direktoratet for forvaltning og IKT står bak medarbeiderundersøkelsen og sier til Dagens Næringsliv at seksuell trakassering blir håndtert på andre måter.