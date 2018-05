Reagerer på forsinkede vaksinasjonstall

Ifølge instituttet er rapporten om vaksinasjonsdekning for 2017 utsatt til 2019 på grunn av manglende kapasitet til å kvalitetsikre dataene.



Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier til Dagsavisen at dette er uakseptabelt ettersom det har vært flere utbrudd av sykdommer.



Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, som er ansvarlig statsråd, sier til avisen at utsettelsen er udramatisk.