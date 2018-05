Reagerer på håndtering

Tidligere leder i Natur og Ungdom, Silje Ask Lundberg, hevder hun ble bedt om å droppe varselet mot en Senterparti-rådgiver i 2013.

Rådgiveren sendte en upassende melding til Lundberg, og hun hevder daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe skal ha bedt henne om å la saken ligge.



Selv sier Borten Moe til NRK at han hadde til hensikt å ta saken på alvor, og å rydde opp. Han sier også at han tok opp saken med rådgiveren umuddelbart.



Rådgiveren har beklaget at han hadde en upassende tone overfor Lundberg.