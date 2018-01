Reagerer på hemmelighold rundt varsler

Flere av de som har varslet om upassende oppførsel i Trond-Giske saken reagerer sterkt på at Arbeiderpartiet holder hemmelig hvor mange varsler som har kommet inn.

Partisekretær Kjersti Stenseng sa til NRK i dag partiet ikke vil være åpne om dette av hensyn til varslerne.



Men de tre varslerne i Giske-saken VG har snakket med tror det er enklere for folk å si ifra om de ser at de ikke er alene, og de ønsker at Arbeiderpartiet skal være åpne om omfanget.