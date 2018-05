Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik reagerer på at regjeringen kutter 1000 tiltaksplasser i revidert budsjett.

Til Dagsavisen sier Tajik de fleste har hørt om inkluderingsdugnaden fra regjeringen, men hun mener de selv skulker dugnaden.



Arbeidsminister Anniken Hauglie sier at de ikke trenger flere arbeidsledige på tiltak og at flere nå må over i ordinære jobber.