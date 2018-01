Reagerer på manglende innsyn

Flere partifeller reagerer på at tidligere leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, ikke får innsyn i varslene mot ham.

Det har kommet minst ti varslingsaker mot ham, og Høyres generalsekretær opplyste i dag at Tonning Riise ikke får vite innholdet eller gi sin versjon til partiet.



Første nestleder, Terje Hylen, i Hedmark Høyre sier til Dagens Næringsliv at i privat næringsliv hadde det vært helt håpløst. Han vil likevel ikke gå så langt som å si at Høyre har tatt feil.