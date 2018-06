Hovedorganisasjonen Virke reagerer på at Saga Pub i Mo i Rana ikke vil slippe inn kunder som ikke kan snakke norsk eller engelsk.

Virke sier til NRK at det høres ut som en svært dårlig ide, og viser til at det er forbudt å diskriminere på grunn av språk.



Men pubeieren sier han har hatt stygge voldsopplevelser etter å ikke ha klart å kommunisere med gjestene og at språkkravet handler om sikkerhet.