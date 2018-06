Reagerer på telefonpredikanter

Det sier helseminister Bent Høie.



VG avslørte i går at to predikanter har tjent millioner på å tilby helbredelse over telefon til over 14 kroner minuttet.



Den ene hevder å kunne helbrede kreft, og frarådet en kvinne å ta cellebehandling.



Høie sier dette kan få livstruende konsekvenser, og vil gå gjennom regelverket for å se om de kan stanses.



Predikantene nekter for å ha gjort noe galt eller i strid med loven.