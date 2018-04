I går la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at 101.000 barn lever i fattige familier, det er 3000 flere enn for tre år siden.



Forskning viser at barn i fattige kår oftere mobbes, og har dårligere fysisk og psykisk helse. Lindboe sier til Dagsavisen at det derfor er svært viktig at barna får hjelp.