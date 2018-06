Redd Barna kritisk til retursenter

Redd Barna kaller Norge og Danmarks planer om å opprette et retursenter for enslige mindreårige i Afghanistan et eksperiment med barns liv.

Ifølge Aftenposten var det forrige uke et møte mellom norske, danske og afghanske myndigheter der en avtale om et slikt senter ble diskutert.



Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara bekrefter planene og sier at regjeringen ikke vil at ungdommer skal legge ut på en lang og farefull reise til Europa.



Redd Barna sier sikkerhetssituasjonen i Kabul er verre enn på lenge og ber Regjeringen skrinlegge planene.