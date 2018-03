Refser Frps varsler-håndtering

I et leserinnlegg i Adresseavisen hevder Ramo at partiarrangementene ikke er trygge for unge jenter.



Han reagerer spesielt på at Frp i helgen bestemte at en tillitsvalgt får fortsette i sine verv, til tross for flere varsler mot seg.



Helge André Njåstad, som har behandlet varslersakene, sier til avisen at kritikk er noe de tar internt, men understreker at partiarrangementer skal være trygge.