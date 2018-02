Høyre, Venstre og Frp på stortinget er positive til at transporttjenesten Uber ønsker å bli regulert og operere innenfor det norske transportregelverket.

Ifølge Dagens Næringsliv liker regjeringpartiene selskapets brev som er sendt til samferdselsdepartementet.



Samferdselsdepartementet jobber med endringer i regelverket for drosjemarkedet, og det åpner for at Uber kan gjøre comeback i Norge.