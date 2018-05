Rekorddyrt å fylle tanken

PRISENE GÅR OPP: Høyere oljepris er med på å sørge for rekorddyrt drivstoff. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix

Etter en kraftig prisøkning den siste tiden, hoppet i dag den veiledende prisen på 95 blyfri hos Cirkle K med 19 øre, til 16 kroner og 67 øre literen.



– Det er «all-time high», sier Circle Ks pressetalsmann Knut Hansen til E24.



Oljepris og dollarkurs



– De veiledende prisene har aldri vært så høye som nå. Men prisen ved pumpene varierer jo med konkurransen, sier Hansen.

Diselprisen hos samme stasjonskjede har økt med 18 øre fra forrige uke, til en veiledende pris på 15 kroner og 74 øre.

Dagens prishopp kommer bare fire dager etter det forrige. Årsaken til at det nå er blitt dyrere å fylle tanken er at innkjøpsprisene for bensin og diesel har økt, etter oppgang i oljeprisen og en styrking av dollaren.

Bare de siste par månedene har innkjøpsprisen økt med over én krone literen.





Prishopp hos alle

Hos Yx ligger bensinprisen nå på 16 kroner og 69 øre, og også hos Shell har drivstoffet blitt dyrere.





Driftssjef Erland Føleide i ST1Norge, som har ansvaret for Shell-stasjonene i Norge, sier i en epost til P4 Nyhetene at innkjøpsprisen på ferdig raffinert dieselprodukt har økt med 16 prosent siden 1. april.





- Samtidig har dollaren blitt fire prosent dyrere i samme periode. Innkjøprsprisen er en av faktorene som påvirker pumpeprisen, skriver Føleide.

Skatter og avgifter utgjør, ifølge de forskjellige aktørene, rundt 60 prosent av drivstoffprisene.





Innkjøpsprisene utgjør 30 prosent, mens aktørene selv sitter igjen med rundt 10 prosent. Det skal dekke utgifter ved transport, drift av stasjonene og gi en viss profitt.