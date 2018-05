Rekordmange rydder strender

Rekordmange frivillige er med på årets strandryddeuke.



Så langt er det påmeldt over 101 000 frivillige over hele landet, mer enn dobbelt så mange som i fjor, viser tall fra Hold Norge Rent.



Aksjonen pågår til søndag, og torsdag ettermiddag var det samlet inn over 161 tonn med søppel.



- Folk føler de må gjøre noe

- Mengden med søppel viser at aksjonen er nødvendig, sier Johannes Berg i Naturvernforbundet Lillehammer. Han er med og arrangerer ryddeaksjoner i Ol-byen og sørger blant annet for at de frivillige som deltar får tilgang til søppelsekker og hansker.



- Det er mye søppel i naturen. Steder som ser friske og fine ut er fulle av søppel, sier Berg til P4 Nyhetene. Han tror dette opprører folk.

- Bilder av døde hvaler og fuglefjell dekket av søppel vekker følelser i folk så de føler de må gjøre noe, sier han.

Johannes Gran sørger for at frivillige har hansker og nok søppelsekker.

Funnet tannbørster Arne Mortensen i Statens naturoppsyn har vært med og plukket søppel på Lillehammer, og sier han har funnet nesten alt mulig tenkelig i naturen.

- Alt fra veldig små plastbiter fra blant annet emballasjeplast, til biter av skilt, metalldeler og tannbørster, sier han.

460 kilometer ryddet Det er Hold Norge Rent som arrangerer strandryddeuken som går fra 30. april til 6. mai i år. Det pågår over 3000 ryddeaksjoner over hele landet denne uken, og til nå er det ryddet langs 460 kilometer.