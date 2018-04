Røde Kors har behandlet 987 skademeldinger, noe som er det høyeste tallet siden de begynte å føre oversikt for ti år siden.



Også Norsk folkehjelp melder om en svært travel feriehøytid, med over dobbelt så mange utrykninger som normalt.



Det fine været i store deler av Sør-Norge er ifølge de to hovedårsaken.