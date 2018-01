Det har vært for lite av visse type medisiner i Norge hele 356 ganger i løpet av 2017.

Til sammenligning ble det rapportert om medisinmangel 191 ganger i fjor.



Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til NRK at dette er en uheldig rekord og et problem som må løses.



Medisinmangelen kan medføre en risiko for pasientene.